2022/07/02 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلن منظمو المظاهرات الشبابية التي شهدتها عدة مدن ليبية أمس الجمعة، استمرارهم في الاحتجاج سلميا حتى تحقيق أهدافهم، مؤكدين أن “صبرهم نفد”، ولوحوا بإمكانية اللجوء إلى العصيان المدني.ووجه المنظمون الشكر إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليبيا..



منظمو مظاهرات “جمعة الغضب” يلوحون بالعصيان المدني المركز الخبري الوطني.

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