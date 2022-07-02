2022/07/02 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمن أن العديد ممن تابعوا المسلسل الأوكراني "خادم الشعب" قد انتابهم شعور بالأسى والتحسر على العاصمة كييف التي تظهر في الشارة الأولى وضمن مشاهد المسلسل بكامل النضارة والبهاء، وكواحدة من أجمل مدن العالم.وأجروا مقارنة بصرية سريعة بما حل بها بعد تدمير الغزو الروسي للعديد من معالمها الحضارية وعمارتها العريقة وشوارعها وحدائقها الأنيقة وبناها التحتية.إضافة إلى تساؤل ملحّ ممتزج بمشاعر الأسف حول مصير كل من شارك في هذا المسلسل من فنيين وممثلين وكومبارس، وإن كانوا لايزالون على قيد الحياة؟؟

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