أهالي ديالى يشيعون التدريسي المغدور علاء الزهيري (فيديو)

2022/07/02 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

شيع العشرات من أبناء محافظة ديالى، اليوم السبت، جثمان التدريسي في كلية طب الاسنان في جامعة بابل علاء الزهيري بعد ساعات من العثور على جثته مرمية قرب جدول زراعي على طريق كربلاء- بابل.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن العشرات من أبناء محافظة ديالى شيعوا جثمان التدريسي في كلية طب الاسنان في جامعة بابل علاء الزهيري بعد ساعات من العثور على جثته مرمية قرب جدول زراعي على طريق كربلاء- بابل بعد استدراجه وقتله قبل ان يتم اعتقال الجاني وسط دعوات للاسراع بتنفيذ حكم الاعدام بحقه.

وكان الاجهزة الامنية في بابل قد اعلنت يوم امس العثور على جثة التدريسي في كلية طب الاسنان علاء الزهيري بعد 18 ساعة على اختفائه، واعتقال المتورط بخطفه وقتله

يذكر ان الزهيري من اهالي منطقة سراجق شرق ديالى وهو متزوج ولديه اطفال من مواليد 1990.

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