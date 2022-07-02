خبير سوري لـ”المعلومة”: مخيم الهول برميل بارود سيستخدمه الأميركان في اية لحظة

2022/07/02 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حذرالخبير الاستراتيجي بقضايا الأمن الاجتماعي والوطني السوري سعيد فارس السعيد، السبت ، من خطورة بقاء مخيم الهول بيد القوات الأمريكية على الأمن القومي السوري العراقي، معتبرا أن الهول برميل بارود قد يستخدم في أي لحظة من قبل القوات الأمريكية.وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مخيم الهول لايزال يشكل خطرا حقيقا على […]

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