طقس العراق: انخفاض درجات الحرارة وتصاعد للغبار

2022/07/02 | 09:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد أجواء العراق، اليوم السبت، انخفاضاً في درجات الحرارة، وفق توقعات الهيئة العامة للأنواء الجوية.

وذكرت الهيئة في تقريرها، أنّ “الطقس سيكون صحواً ممع رياح شمالية غربية تسبب تصاعد الغبار في بعض الأماكن”.

وأوضح التقرير، أنّ “رياح شمالية غربية ستؤثر في المنطقة الشمالية مؤدية إلى انخفاض لدرجات الحرارة، فيما يتصاعد الغبار جنوباً”.

ووفقاً للتقرير، تتصدر محافظة البصرة قائمة المدن العراقية الأشد حرارة هذا اليوم، تليها ذي قار وميسان والديوانية، فيما تسجل العاصمة بغداد 43 درجة مؤية.

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