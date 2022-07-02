تتعلق بالرسائل المزعجة.. واتساب يختبر ميزة جديدة

2022/07/02 | 09:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الأمر كان من أبرز الأسباب التي دفعت المستخدمين لمطالبة "واتساب" باستحداث الميزة الجديدة.

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