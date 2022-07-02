ميسان تحقق أوسمة مختلفة في بطولة التايكواندو الأخيرة في بغداد

2022/07/02 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السوداني حقق لاعبو ميسان بالتايكواندو أوسمة مختلفة في بطولة العراق بالتايكواندو الأخيرة المقامة في بغداد.وقال مدرب التايكواندو محمد خلف المحمدواي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بمشاركة أكثر من 500 لاعب من مختلف مدن العراق حقق أبطال ميسان من الأوسمة والانجازات الفردية وكان لأبطال ميسان بصمة واضحة في البطولة".وأشار الى أنه و "على فئة الشباب حقق اللاعب علي جاسم الميدالية الذهبية ومحمد صادق الميدالية الفضية ومؤمل حيدر ومنتظر غانم وحسنين عبد الإمام الميدالية البرونزية، أما على فئة الناشئين فقد حقق اللاعب روح الله غانم الميدالية الفضية وعباس عبد الزهرة وهيثم حسن الميدالية البرونزية لفئة الناشئين".وأشاد المحمداوي "بجهود رئيس الاتحاد الفرعي للتايكواندو في ميسان مهدي خلف سعيد الذي كان له الأثر الواضح على هذه النتائج ،وكذلك المدرب عباس عودة الذي بذل جهوداً استثنائية في تدريب اللاعبين".

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