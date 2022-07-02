محافظ المثنى السابق مشمول ثلاث مرات بالعفو !

2022/07/02 | 09:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نشر النائب باسم خشان: المسلة – متابعة – وكالات

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