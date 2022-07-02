2022/07/02 | 09:46 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربع دوائر حكومية في ذي قار تنجز اجراءات تثبيت اكثر من 5400 موظف عقد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/02 | 09:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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