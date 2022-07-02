2022/07/02 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت، عن القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وضبط بحوزتهما ١٥ كغم منها في ناحية العزيز التابعة لقضاء قلعة صالح.وذكرت القيادة في بيان، تلقاه/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بحوزتهما ١٥ كغم منها..



القبض على اثنين من تجار المخدرات في ميسان المركز الخبري الوطني.

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