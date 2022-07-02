إصابة 10 أشخاص في انفجار قرب مدرسة بإقليم ننجرهار في أفغانستان

2022/07/02 | 09:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص إثر انفجار وقع بالقرب من مدرسة في إقليم ننجرهار في أفغانستان.وقال مصدر محلي إن الانفجار وقع في ساعة متقدمة من ليل أمس في منطقة رودات، منوها بأنه تم بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط جرحى أحدهم في حالة حرجة.

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