عبوة ناسفة تودي بحياة جندي وتصيب اثنين آخرين في تلعفر – عاجل

2022/07/02 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- نينوىأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، لتتسبب بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جندياً من الفرقة 15 قُتل، وجرح اثنان أحدهما منتسب بشركة الاستكشافات النفطية من الفرقة الزلزالية نتيجة انفجار العبوة الناسفة".وأشار إلى أن "العبوة الناسفة هي من مخلفات تنظيم داعش الارهابي، وانفجرت في قرية الصالحية بقضاء تلعفر في محافظة نينوى".

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