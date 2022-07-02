2022/07/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 25/6/2022-1/7/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانفي سرقة علنية وفي وضح النهار شرعت سلطات الاحتلال بمخطط عدواني جديد في إطار ما تسميه إجراءات تسوية ملكية الأراضي في منطقتين جديدتين في القدس الشرقية المحتلة .



ويحمل المخطط تداعيات خطيرة على مئات المنازل الفلسطينية وتغطيان معظم حي الثوري وكذلك منطقة مجاورة للجدار الخارجي الجنوب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس املاك الغائبين في انتظار - تسوية الحقوق العقارية - في القدس المحتلة - مديحه الأعرج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حارس املاك الغائبين في انتظار - تسوية الحقوق العقارية - في القدس المحتلة - مديحه الأعرج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).