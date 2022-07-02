2022/07/02 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين"مأساة فلسطين ليست مأساة محلية، بل هي مأساة العالم، فهي ظُلم يُهدِّد السلم العالمي"، هكذا يدفع الفيلسوف والمؤرخ الكبير أرنولد توينبي بتلك الفكرة إلى حدّها الأقصي، ففي عمق تلك المقولة بالغة الدلالة تكمن حقيقة مفادها أن ارتدادات الصراع العربي الصهيوني ستضرب العالم أجمع.فالظلم المفرط هو أمر من شأنه أن يؤجِّج العنف كقنبلة عنقودية انشطارية، وككرة ثلج مُتدحرِجة من أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضية الفلسطينية...ترمومتر إنسانيتنا - محمد عمارة تقي الدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضية الفلسطينية...ترمومتر إنسانيتنا - محمد عمارة تقي الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).