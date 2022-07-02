استشهاد جندي وإصابة اثنين اخرين بانفجار في نينوى

2022/07/02 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد افاد مصدر امني في نينوى، اليوم السبت، باستشهاد جندي وإصابة اثنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة في تلعفر.وقال المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/، “استشهد جندي من الفرقة 15 وجرح إثنين نتيجة انفجار عبوة […]

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