رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد يقيم في بيت هجره سكانه الفلسطينيون الأصليون في حرب 1948

2022/07/02 | 10:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، سينتقل مؤقتا لمنزل بالقدس، أعلن عنه كممتلكات غائبين، وهو عقار هجره سكانه العرب الأصليون خلال حرب 1948.وأوضحت “هآرتس” أن يائير […]

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