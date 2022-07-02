2022/07/02 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم
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مصدر: استشهاد جندي من الجيش العراقي واصابة اثنين اخرين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش خلال عملية تفتيش جرت في قرية الصالحية بقضاء تلعفر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. استشهاد واصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في تلعفر- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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