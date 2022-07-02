ديالى تسجل نحو 100 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2022/07/02 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، عن تسجيل 96 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ( بغداد اليوم)،ان" فرق ديالى الصحية سجلت 96 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية وهو يمثل ارتفاع ملحوظ قياسا بالايام الماضية".

واضاف العزاوي،ان" كل المؤشرات تدلل بان ديالى دخلت فعليا موجة جديدة للوباء والاصابات قد ترتفع بمعدلات اعلى داعيا الاهالي الى ضرورة اخذ اللقاحات والالتزام بارشادات دوائر الصحة لخفض الاصابات".

وفي وقت سابق، اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، عن تسجيل حصيلة يومية باصابات كورونا هي الاعلى منذ 6 اشهر.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "ديالى سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 103 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهي الاعلى منذ 6 اشهر متتالية".

واضاف العزاوي، ان "معدلات الاصابات في تصاعد مستمر منذ 20 يوما"، مؤكدا باننا "في مرحلة دخول موجة جديدة للوباء وقد ترتفع الاصابات الى معدلات اعلى في الايام المقبلة مجددا دعوته الى ضرورة اخذ اللقاحات لتقليل معدلات الاصابة والتفاعل مع تعليمات الصحة حيال التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات".

واشار الى ان "دائرة صحة ديالى اتخذت سلسلة اجراءات لاحتواء اي ارتفاع في معدل الاصابات من ناحية توفير مراكز الحجر الرئيسية".

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