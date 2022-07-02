التخطيط النيابية تكشف عن تعيينات غير قانونية

2022/07/02 | 10:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس بدأ فور تشكيله بإعداد قاعدة بيانات للباحثين عن فرص عمل.

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