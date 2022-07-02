وفد منتخب شباب لبنان يصل بغداد لمواجهة ليوث الرافدين

2022/07/02 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وَصَلَ، إلى العاصمة بغداد، فجر اليوم السبت، وفد منتخب شباب لبنان لكرة القدم للدخول في معسكرٍ تدريبي قصير تتخلله خوض مباراتين تجريبيتين امام منتخب شباب العراق تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم المزمع انطلاقها في الثلث الاخير من الشهر الحالي بالمملكة العربية السعودية.وكان في استقبال وفد المنتخب اللبناني، المدير الإداري […]

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