الكشف عن طبيعة الانفجار الذي سمع دويه بمنطقة الأعظمية - عاجل

2022/07/02 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن طبيعة الانفجار الذي سمع دويه بمنطقة الأعظمية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "صوت الانفجار الذي سمع فجر اليوم ضمن منطقة الاعظمية عبارة عن انفجار سخان ماء داخل احد منازل منطقة الاعظمية".واضاف أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع اي اصابات".

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