البيئة تعلن إطلاق القروض المخصصة لدعم الطاقة المتجددة

2022/07/02 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة البيئة، السبت، أنها تستعد بالتنسيق مع البنك المركزي لإطلاق القروض المخصصة للطاقة المتجددة.

وقال مدير دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون في بيان إن "اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض تعتزم المباشرة بصرف القروض بعد إنجاز اللجان الفنية المواصفات والمعايير المحددة للألواح الشمسية التي سيتم استخدامها."

وأضاف الحسون، أن التغييرات المناخية التي تمر بها البلاد وانخفاض مستويات المياه وزيادة التصحر والعواصف الغبارية وانضمام العراق إلى اتفاقية باريس للمناخ، سرع من الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه التغييرات منها التحول نحو الطاقة المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات التي تصدر سواء كانت من الأنشطة الصناعية المتوسطة وفوق المتوسطة أو المنزلية التي تسبب تلوثاً مهماً للبيئة".

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