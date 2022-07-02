استشهاد واصابة ثلاثة جنود بانفجار غرب الموصل

2022/07/02 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستشهاد جندي وإصابة اثنين آخرين، بانفجار عبوة ناسفة في تلعفر غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وقال المصدر لـ/المعلومة/، أن “عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش انفجرت، فجر اليوم في قرية الصالحية ضمن قضاء تلعفر، ما اسفر عن استشهاد جندي من الفرقة 15 جيش عراقي، وإصابة اثنين آخرين”.[…]

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