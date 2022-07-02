خبير سوري يحذر: مخيم الهول برميل بارود سيستخدمه الأميركان في اية لحظة

2022/07/02 | 10:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الخبير الاستراتيجي بقضايا الأمن الاجتماعي والوطني السوري سعيد فارس السعيد، السبت ، من خطورة بقاء مخيم الهول بيد القوات الأمريكية على الأمن القومي السوري العراقي، معتبرا أن الهول برميل بارود قد يستخدم في أي لحظة من قبل القوات الأمريكية.

وقال السعيد إن “مخيم الهول لايزال يشكل خطرا حقيقا على الأمن القومي السوري العراقي”.

وأضاف أن “مخيم الهول يضم الاف الارهابيين الاجانب ومن هنا تأتي أهمية تمسك القوات الأمريكية بمخيم الهول لإرضاء عناصر التنظيمات الإرهابية الذين ترعاهم امريكا في سوريا والعراق وكذلك إرضاء بعض الدول الأوروبية”.

وأشار إلى أن “مخيم الهول برميل بارود قد يستخدم في أي لحظة من قبل القوات الأمريكية في إطلاق سراح الارهابيين وعوائلهم للقتال من جديد في سووريا والعراق” .

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