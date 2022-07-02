حالة وفاة بسبب السرطان تثير رعب كثيرين في بريطانيا

2022/07/02 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا إن البحث في موقعها عن أعراض سرطان الأمعاء ارتفع 10 أضعاف الوضع الطبيعي، بعد وفاة سيدة من جراء هذا المرض.وأوضحت خدمة الصحة الوطنية ببريطانيا، وفق ما نقلت شبكة “سكاي نيوز”، السبت، أن موقعها الرسمي سجل أكثر من 23 ألف زيارة الأربعاء، علما بأن هؤلاء كانوا يبحثون […]

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