طقس العراق.. غبار لن يبرح سماء العراق للأيام المقبلة وارتفاع بالحرارة

2022/07/02 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الطقس لهذا اليوم السبت في جميع مناطق البلاد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عما سجل يوم أمس".

وأضاف أن "يوم غد الأحد سيكون الطقس صحواً ومغبراً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع غبار خفیف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً ومغبراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار البيان إلى أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع غبار خفیف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً مع غبار خفیف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".

وأوضح أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون في جميع مناطق البلاد صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتاً إلى أن "الطقس في جميع مناطق البلاد ليوم الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

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