وفد منتخب شباب لبنان يصل بغداد لخوض مواجهتين تجريبيتين امام نظيره العراقي

2022/07/02 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وَصَلَ، إلى العاصمة بغداد، فجر اليوم السبت، وفد منتخب شباب لبنان لكرة القدم للدخول في معسكرٍ تدريبي قصير تتخلله خوض مباراتين تجريبيتين امام منتخب شباب العراق تحضيراً للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم المزمع انطلاقها في الثلث الاخير من الشهر الحالي بالمملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال وفد المنتخب اللبناني، المدير الإداري لمنتخب شباب العراق، نديم كريم، والمنسق الإعلامي للمنتخب قحطان المالكي.

وسيواجه منتخب شباب العراق نظيره اللبناني في مباراتين، تُلعب الأولى، مساء اليوم السبت في الساعة التاسعة، بملعب الشعب الدولي، وتجري الثانية، يوم الثلاثاء المقبل، في الملعب عَينه، وفي ذات التوقيت، علماً ان مباراة، اليوم السبت، ستكون مغلقة إعلامياً بطلبٍ مِنَ الجهاز الفني للمنتخبين.

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