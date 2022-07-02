ذي قار تسجل إصابات جديدة بالحمى النزفية

2022/07/02 | 11:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … افاد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية بالمحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، ان “الفحوصات المختبرية اثبتت تسجيل إصابتين جديدتين بالحمى النزفية في محافظة ذي قار من اصل خمسة فحوصات ارسلت للمختبرات العامة”.وأضاف، انه “تم نقل المصابين الى مستشفى العزل الطبي في المحافظة، وتنفيذ […]

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