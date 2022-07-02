بين أكثر من 7 آلاف صورة.. إليكم “أجمل صورة للطبيعة” فازت في هذه المسابقة

2022/07/02 | 11:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مسابقة التصوير “Big Picture Natural World” سنويًا أعمالًا مذهلة لمصوّري الحياة البرية والبيئة حول العالم.هذا العام، شاركت 65 دولة في المسابقة بأكثر من 7 آلاف صورة، وتأهّل عدد قليل منها إلى التصفيات النهائية، توزعت على فئات عدة، بينها “المناظر الطبيعية” و“الحياة المائية” و“الحياة المجنّحة” وسواها.وثّق المتسابقون بعض اللحظات المذهلة لعوالم خفية تجمع بين السحر والمواجهات المفترسة المخيفة.

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