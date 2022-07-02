كركوك في الصدارة.. تسجيل 59 إصابة بالكوليرا خلال 24 ساعة

2022/07/02 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… سجّلت وزارة الصحة ارتفاعاً مطرداً بالحالات المؤكدة المصابة بالكوليرا خلال الساعات الماضية، وناقشت مع الجهات والوزارات المعنيَّة إجراءات عاجلة لاحتواء ما وصفته بـ”الموجة الوبائية” للمرض.وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة الكرخ قصي نعمة الحسناوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة سجلت 59 إصابة جديدة بالكوليرا خلال 24 […]

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