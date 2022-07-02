المنافذ تفعل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي في ميناء خور الزبير

2022/07/02 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، تفعيل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي في منفذ ميناء خور الزبير، مؤكدة استمرار اجرءاتها باتجاه الحوكمة الالكترونية.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه"استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والامين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء وباشراف مباشر من قبل اللواء الدكتور عمر الوائلي، باشرت هيأة المنافذ الحدودية بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي في منفذ ميناء خور الزبير".

وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة جاءت استكمالا للخطوات السابقة التي اتخذتها الهيئة"، مشيرا الى انه "تم تفعيل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي في المركز الجمركي لخور الزبير، ثم الوحدة الضريبية للمنفذ".

وتابع أنه "سبقت هذه الخطوة تدريب العاملين على البرنامج من خلال الدورات التدريبية، التي عقدت في مقر هيئة المنافذ الحدودية، كما وشهدت هذه الاجراءات تسليم الحاسبات الى العاملين على البرنامج".

واشار إلى "استمرار اجراءات الهيئة، من اجل تفعيل العمل الالكتروني والتحول الرقمي باتجاه الحوكمة الالكترونية".

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