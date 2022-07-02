الديموقراطي الكردستاني: مرشحنا لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد هو الأوفر حظا بالفوز

2022/07/02 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، السبت، إن الحزب متمسك حتى الآن بمرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، والاتحاد الوطني أيضاً متمسك بمرشحه برهم صالح، مبيناً أن المفاوضات والاتصالات بدأت لغرض التوصل إلى تسمية المرشح المقبول للمنصب ولرئاسة … Readmore

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