الوقف السني يصدر بياناً بشأن خطيب جامع عمر المختار

2022/07/02 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر الوقف السني اليوم السبت، بياناً جديداً بشان خطيب جامع عمر المختار عداي الغريري، مبينا ان منبر الجمعة مكان مقدس وله خصوصيته.

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