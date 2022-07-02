احتجاز بريطانيين بتهم ارتكاب “أعمال المرتزقة” في شرق أوكرانيا

2022/07/02 | 11:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت وكالة “تاس” الروسية الرسمية للأنباء أمس الجمعة أن محققين في منطقة يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا بشرق أوكرانيا وجهوا إلى بريطانيين اثنين تهم ارتكاب “أنشطة المرتزقة” في المنطقة.

ونقلت “تاس” عن مصدر في سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، والتي تعترف بها روسيا وسوريا فقط، قولها إن “قضيتين جنائيتين أقيمتا وإن اتهامات وُجهت إلى ديلان هيلي وآندرو هيل بموجب المادة 430 من قانون العقوبات في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضافت أن “كلاً من الرجلين يرفض التعاون مع سلطات التحقيق”.

ويسافر غربيون إلى أوكرانيا إما للدفاع عنها في مواجهة الغزو الروسي أو للمساعدة في تقديم الإغاثة الإنسانية لملايين الأوكرانيين الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب بسبب الغزو.

وفي الشهر الماضي قضت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية بإعدام بريطانيين اثنين ومغربي لإدانتهم بارتكاب “أنشطة المرتزقة” بعد القبض عليهما وهما يقاتلان إلى جانب الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية والانفصاليين المدعومين من روسيا.

ووصف سياسيون غربيون المحاكمة بأنها صورية.

ويقول أقارب للمحكوم بإعدامهم إنهم تعاقدوا مع الجيش الأوكراني للقتال في صفوفه ويتمتعون بحماية اتفاقات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

وذكرت وكالة “تاس” أمس أن المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية تلقت طعنين من محامين عن المغربي إبراهيم سعدون والبريطاني شون بينر.

وذكرت الوكالة نقلاً عن محامي المقاتل البريطاني الآخر، ويدعى أيدن أسلين، قوله إن “موكله لم يقدم طعناً بعد”.

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