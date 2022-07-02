سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 43 مرة خلال يوم

2022/07/02 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 43 مرة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.وقالت السلطات في بيان لها “أطلقت (على أراضي دونيتسك) 327 قطعة من القذائف والصواريخ المختلفة خلال اليوم الماضي، ووردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين في مدينة ياسينوفاتايا، […]

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