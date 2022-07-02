غداً.. القانون يعقد اجتماعا للتبليغ عن مرشحه لرئاسة الوزراء

2022/07/02 | 11:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن ائتلاف دولة القانون , السبت، عن عقد اجتماع موسع يوم غد الاحد لمناقشة عدة مواضيع وعلى رأسها اختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء وابلاغ قادة الاطار بمرشح الكتلة, مؤكدا ان الاختيار سيتم وفق المواصفات التي حددها الاطار قبل يومين.وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ائتلاف دولة […]

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