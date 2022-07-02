اليوم.. منتخب الشباب يواجه نظيره اللبناني في مباراة مغلقة

2022/07/02 | 11:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلاعب منتخبُ الشَباب نظيره اللبنانيّ ودياً، اليوم السبت، في ملعبِ الشعب الدوليّ.وستقام المباراة عند الساعةِ التاسعة مساءً ضمن استعداداتِ المنتخبين لبطولةِ كأس العرب التي ستقامُ في السعوديّة.وستكون المباراةُ مغلقةً إعلامياً، وذلك لاتفاقِ مدربي المنتخبين.وسيلتقي الفرقان مجدداً يوم الثلاثاء المقبل في ذات التوقيت.

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منتخب الشباب يواجه نظيره اللبناني في مباراة مغلقة أولاً على ايرث نيوز.

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