البنك المركزي: موجودات القطاع المصرفي نمت بنسبة 21% خلال سنتين

2022/07/02 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، السبت، أن موجودات القطاع المصرفي والائتمان نما بشكل ملحوظ خلال المدة من 2019 الى 2022.

وقال خلف في كلمة خلال مؤتمر معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق وحضرته "الاقتصاد نيوز" إن "موجودات القطاع المصرفي نمت بنسبة ٢١٪ وكذلك اجمالي الائتمان ٢٥٪ خلال المدة من 2019 الى 2022".

وأضاف، أن "الحسابات تضاعفت الى أكثر من ٧ مليون حساب مصرفي مفتوح وكذلك البطاقات الدفع الالكتروني ارتفعت من ١٠ مليون الى اكثر من ١٤ مليون بطاقة وزادت اجهزة الصراف الى اكثر من ١٥٠٠ جهاز ونقاط البيع الى اكثر من ٧ الاف".

وأشار خلف الى أن "زيادة مستوى الشمول المالي تتطلب تعاون جميع المؤسسات"، داعيا الى "تطوير نظام المدفوعات في القطاع الحكومي هو أحد الحلول الناجعة في تطوير القطاع المصرفي".

ولفت الى "وجود تعاون قوي بين وزارة المالية والبنك المركزي لاصلاح القطاع المصرفي"، مبينا أن "بداية التعاون تشكيل لجنة لمراقبة المصرف الصناعي وحققت اللجنة تنظيم المصرف".

ونبه الى أن "القطاع المصرف شهد تطورات ملحوظات منذ العام ٢٠١٥".

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