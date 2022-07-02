حكومة البصرة تحذر من تزايد الاصابات بفايروس كورونا

2022/07/02 | 11:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر نائب محافظ البصرة ضرغام الاجودي الاهالي من خطر الاصابة بفايروس كورنا ، مطالبا ” بتطبيق وسائل الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الاماكن المزدحمة والنظافة العامة.

واوضح الاجودي في تصريح صحفي :” ان عدد الاصابات في عموم البصرة قد تزايد مع بداية الموجة الخامسة للفايروس ، بينما كان العدد قبل اسبوع لا يتجاوز اصابع اليد “.

واضاف :” هناك عدد من الوفيات ، حسب دائرة صحة البصرة ، وذلك يوجب اخذ اللقاح ” .

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