اليونان تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة منذ أبريل

2022/07/02 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولو خفر السواحل اليونانيون إن ناقلة ترفع العلم الإيراني احتجزتها اليونان في أبريل وصادرت الولايات المتحدة جزءا من شحنتها، تم جرها إلى ميناء بيرايوس، السبت، بعد أن وافقت السلطات اليونانية على الإفراج عنها.

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