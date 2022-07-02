استنفار أمني في ديالى وقوة خاصة تتعقب منفّذ ’مجزرة الحساوية’

2022/07/02 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن قوة خاصة تتعقب منفذ مجزرة الحساوية شمال شرق ديالى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مقتل 3 من اسرة واحدة في قرية الحساوية قرب ناحية الوجيهية قبل يومين خلق قلق لدى الراي العام من خطورة وفرة السلاح وضعف القانون وتمادي البعض في ارتكاب الجرائم المروّعة".واضاف، ان "اوامر عليا صدرت من وزارة الداخلية بتعقب منفذ مجزرة الحساوية واعتقاله فورا مهما كلف الامر"، لافتاً الى ان "قوة خاصة تتعقب منذ يوم امس وداهمت بالفعل عدة اماكن يعتقد بانه يختبى بها، خصوصاً وان هوية الجاني باتت معروفة لدى الاجهزة الامنية".واشار الى ان "حالة الاستنفار الامني لا تزال موجودة في الشريط الزراعي الممتد بين الحساوية وبقية المناطق القريبة منها لتفادي اي ردود فعل تؤدي الى تفاقم الازمة".وتشهد محافظة ديالى خروقات امنية متكررة، يدفع ثمنها مواطنون عزّل، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة وصارمة لتضييق الخناق على كل من يسبب الخراب بالمحافظة وفق ما اكده مراقبون.

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