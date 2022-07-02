الكشف عن أهم الاستعدادت لإستضافة خليجي 25 في البصرة

2022/07/02 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم شامل كامل، اليوم السبت، عن اهم الاستعدادات لاستضافة خليجي 25 في البصرة.

وقال كامل لـ(بغداد اليوم)، إن "بطولة الخليج بكرة القدم لها اهميه كبيره وخاصه لأنها تجمع دول الخليج السته اضافه الى اليمن والعراق كما ان تاريخ البطوله يؤكد أهميتها من خلال النجاحات التي رافقت تنظيم البطوله في جميع البطولات العشره والتي خلقت أجواء تنافسية رائعة".

واضاف أن "الاستعدادات لإنجاح البطولة كان لها الأثر في موافقة المكتب التنفيذي على تنظيم البصرة للبطولة من خلال التقارير التي قدمتها اللجان التي زارت البصرة عدد من المرات والتي أكدت جاهزية البصرة على الاستضافه من حيث الملاعب اذ ان ملعب المدينة الرياضية الدولي 60 الف متفرج وملعب الميناء الحديث 30 الف متفرج الذي سوف يفتتح في 12 من اب المقبل اضافة الى عدد من الملاعب التي تم تحضيرها كلاعب تدريب".

وتابع كامل أنه "من حيث الفنادق فلا توجد أي مشكله في هذا الإطار وقسم من هذه الفنادق حديثه وسوف تخصص بالكامل إلى البطولة".

واشار الى أن "دعم حكومات الدول اضافة الى تشجيع وحب الجماهير الرياضية في عموم الدول المشاركة فان بطولة الخليج ساهمت في دعم وتطوير مستوى كرة القدم في الدول المشاركة".

وبين ان "وجود اتحاد الخليج في دولة قطر المعروفة في اهتمامها لتطوير المستوى الفني والتنظيمي اضافة الى وجود الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني على رأس المكتب التنفيذي أعطاها زخم الاستمرارية طيلة السنوات الماضية".

ولفت الى أن " تنظيم البطولة في البصرة سوف يؤشر نجاح العراق تنظيميا وهذا ما نحتاجة في هذه الفترة المهمة لدعم رفع الحظر عن العراق اضافة الى الدعم الذي نحتاجة من الدول المشاركة ودورها في التأثير على الفيفا خاصة دولة قطر من خلال ثقلها كونا تنظم بطولة كأس العالم هذا العام".

واكد ان "وزارة الشباب الاتحاد العراقي لكرة القدم والحكومة المحليه في البصرة اضافة الى الكوادر التي عملت ليل نهار سواء من وزارة الشباب أو كوادر المحافظة كان لها الدور الأساس في تحقيق هدف تنظيم البطولة في البصرة.

وتابع "نتمنى أن تتوحد الجهود من أجل إنجاح تنظيم بطولة خليجي ٢٥ في البصره الفيحاء وهذ ما يتمناه الجميع".

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