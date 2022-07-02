ذي قار تسجل ارتفاعا بإصابات ووفيات الحمى النزفية

2022/07/02 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن قسم الصحة العامة في محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن تسجيل اصابات جديدة بالحمى النزفية وارتفاع معدل بمعدل الإصابات.

وقال مدير قسم الصحة في المحافظة حسين رياض، لـ (بغداد اليوم)، إن "التحليلات المختبرية التي اجريت اثبتت تسجيل اصابتين جديدة بالحمى النزفية".

وأضاف أنه "بعد الاصابات الجديدة التي تم تسجيلها فان معدل الاصابات قد ارتفع ليصل الى 91 اصابة وتسجيل 20 حالة وفاة "، مشيرا الى أن "المصابين تم عزلهم لحين التماثل للشفاء".

والثلاثاء الماضي، اعلنت صحة ذي قار، ارتفاع اعداد وفيات واصابات الحمى النزفية في المحافظة خلال منذ بدء ظهور المرض في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية الجديدة اثبتت تسجيل إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في عموم محافظة ذي قار"، مضيفا أن "عدد المصابين والمتوفين بهذا الفيروس القاتل ارتفع الى 87 مصاباً ، فيما ارتفع عدد حالات الوفيات الى 20 حالة".

يذكر ان صحة ذي قار اتخذت الإجراءات اللازمة من نقل وعزل المصابين داخل المستشفى بالإضافة الى إجراءات الصحة لعوائل المصابين واخذ نماذج مختبرية للتاكد من سلامتهم .

وتعتبر محافظة ذي قار أكثر مدن البلاد تضرراً من وباء، الحمى النزفية التي تنتقل من المواشي إلى الإنسان .

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