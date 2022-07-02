مخترع أول هاتف محمول بالعالم: اتركوا أجهزتكم وعيشوا حياتكم

2022/07/02 | 11:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعرب مخترع أول جهاز هاتف محمول في العالم عن ذهوله من مقدار الوقت الذي...

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