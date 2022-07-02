2022/07/02 | 11:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: السيت 2 تموز 2022 طقس العراق..صحو مصحوب بغبار خفيف المنافذ تفعل برنامج تدقيق...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقرير اليومي لشهر تموز.. طقس العراق.. صحو مصحوب بغبار خفيف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقرير اليومي لشهر تموز.. طقس العراق.. صحو مصحوب بغبار خفيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).