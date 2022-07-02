زلزال بقوة 6.1 درجة يهز جنوب إيران ومقتل 5 على الأقل

2022/07/02 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام رسمية أنّ ما لا يقل

عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم عندما وقع

زلزال بقوة 6.1 درجة في جنوب إيران في

ساعة مبكرة اليوم السبت.

وفي وقتٍ لاحق تعرضت المنطقة لزلزالين

بلغت شدة أحدهما 6.3 درجة

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