الزعامات العراقية متوتّرة والشارع منفلت

2022/07/02 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عدنان أبوزيد

تخطّط الأحزاب والقوى المتنفذة لخطاب

شعبوي، يلامس الشارع المتذمّر، وقد

رصدتُ انها تسعى الى جذب الشباب،

واستحضار التعبئة العمومية بالأنصار

المؤدلجين.

وهذه العملية ليست من أجل ال

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