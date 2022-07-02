شاهد.. عراك بين سيناتور جمهوري ودمية من

2022/07/02 | 11:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد موقع توتير عراكًا بين السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، ‏وحساب شخصية "المو" إحدى شخصيات مسلسل "شارع سمسم" الشهير بسبب لقاح كورونا.‏

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