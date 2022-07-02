تغريدة.. النزاعات العشائرية والتنظيمات الارهابية يورثان الأحقاد ونزعة الانتقام

2022/07/02 | 11:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الحكومة التعامل معهما بميزان عدالة واحد.

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