الصدر يكشف الاسباب الحقيقية التي تقف خلف قرار إنسحابه من العملية السياسية

2022/07/02 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زعيم التيار الصدري عن اسباب اخرى خلف انسحابه من العملية السياسية.وقال صالح محمد العراقي ويزر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان: “ما هي الاسباب التي دعت الصدر القائد للانسحاب من العملية السياسية وما هي النتائج ضد الخصوم”.… Readmore

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